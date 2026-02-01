تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة، الذي أقيم بمشاركة 11 دولة.

وكان في استقباله لدى وصوله ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من مسؤولي الاتحاد.

عقب ذلك بُدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم توج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الملاك الفائزين، وأقيمت أربعة أشواط على مسافة 6 كيلومترات، شاركت بها نخبة من المطايا، البالغ عددها (65 مطية)، وسط تنافسٍ كبير بين ملاك الهجن المحليين والدوليين، خُصصت فيه جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 75 مليون ريال، تُمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

وجاءت نتائج أشواط اليوم الختامي على النحو التالي: الشوط الأول «زمول ـ عام»، فازت بلقبه المطية «الغزال» بتوقيت بلغ 12:40.253 دقيقة، وتوّج المالك الإماراتي محمد المهيري بالبندق ودرع المضمر، الشوط الثاني «زمول ـ مفتوح»، فازت بلقبه المطية «نهاب» بتوقيت بلغ 12:33.278 دقيقة، وتوّجت هجن الرئاسة الإماراتية والمضمر حمدان المهيري بالبندق والدرع، الشوط الثالث «حيل ـ عام»، فازت بلقبه المطية «عالية» بتوقيت بلغ 12:27.890 دقيقة، وتوّج المالك الإماراتي أحمد الخبيلي بالسيف والكأس، والشوط الرابع «حيل ـ مفتوح»، فازت بلقبه المطية «الهابة» بتوقيت بلغ 12:17.193 دقيقة، وتوّجت هجن الشحانية القطرية بالسيف، والمضمر فاران المري بالكأس، فيما توّج المالك الإماراتي حمد العامري بـ«سيف السعودية» عقب نجاحه بجمع 196.5 نقطة، وحصل على مبلغ 3 ملايين ريال، وفي نهاية الحفل كرّم أمير الرياض رعاة المهرجان واللجان العاملة فيه.

مما يذكر أن مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن يعد من أبرز الفعاليات الرياضية التراثية التي تنظمها المملكة سنوياً، ويجمع نخبة ملاك الهجن المحليين والدوليين في منافسات تجمع الأصالة والمتعة الرياضية، ويهدف إلى تعزيز حضور سباقات الهجن جزءاً من الهوية الوطنية دولياً، ودعم مسيرتها التطويرية، إضافة إلى إبراز ما تشهده المملكة من تطور في استضافة الأحداث الكبرى وفق أعلى المعايير التنظيمية.