انطلق في المتحف الوطني السعودي بالرياض، معرض «بدايات.. بدايات الحركة الفنية السعودية»، الذي تنظمه هيئة الفنون البصرية، بوصفه أحد أبرز المعارض التوثيقية التي ترصد مرحلة تشكّل الفن الحديث في المملكة العربية السعودية.

ويضم المعرض أكثر من 250 عملاً فنياً لـ73 فناناً وفنانة من رواد الحركة الفنية السعودية، تعود إلى الفترة الممتدة من ستينات حتى ثمانينات القرن العشرين، وهي مرحلة مفصلية شهدت بروز التجارب الفنية الحديثة والتجريدية، وتكوين ملامح المشهد التشكيلي المحلي.

ويستعرض المعرض إلى جانب الأعمال الفنية مواد أرشيفية نادرة تتيح قراءات جديدة للسنوات التأسيسية للحركة الفنية الحديثة في المملكة، في سياق يجمع بين المبادرات الإبداعية الفردية ونمو البنية التحتية الثقافية والدعم المؤسسي الذي أسهم في ترسيخ قواعد الفن التشكيلي السعودي.

وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين أن المعرض يقدم صورة متكاملة لجهود الفنانين الرواد والداعمين الذين أسهموا في بناء الحركة الفنية السعودية، موضحة أن المعرض يتيح للجمهور فرصة التفاعل مع تاريخ بصري غني ومتنوّع يمثل مرجعاً حياً ومصدراً لإلهام الأجيال القادمة.

وينقسم المعرض إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول أولها جذور الحركة الفنية الحديثة وبدايات تعليم الفنون في المدارس، فيما يركز القسم الثاني على التيارات الفنية والموضوعات التي شكّلت الإنتاج الفني في تلك المرحلة مثل الطبيعة والمشهد والحياة الاجتماعية والرموز التعبيرية، بينما يسلط القسم الثالث الضوء على رواد الحداثة من الفنانين الذين أسهموا في تطوير المشهد الفني المبكر، ومنهم صفية بن زقر، وعبدالحليم رضوي، ومحمد السليم، ومنيرة موصلي.

ويعد المعرض العرض الافتتاحي لبرنامج بحثي موسّع أطلقته هيئة الفنون البصرية واستمر لعامين، شمل زيارات ميدانية وتقارير فنية ومقابلات توثيقية، ويصاحبه برنامج ثقافي يتضمن ورش عمل وجلسات نقاش، إضافة إلى إصدار كتاب علمي وفيلم وثائقي سيعرضان لاحقاً.

وشارك في المعرض نخبة من الفنانين والفنانات، هم؛ إبراهيم الفصام، إبراهيم بوقس، أحمد عبدالعزيز الأعرج، أحمد الغامدي، أحمد المغلوث، أحمد السبت، أحمد الزهراني، أحمد فلمبان، أحمد طيب منشي، بدرية الناصر، بكر شيخون، تركي الدوسري، جميل الجفري، فيصل سمرة، كمال المعلم، حسن عبدالمجيد، حماد الجعيد، حمزة باجودة، خالد العبدان، خليل حسن خليل، سعد العبيد، محمد السليم، سعد المسعري، سعدون السعدون، سعود العيدي، سعود القحطاني، سليمان باجبع، سمير الدهام، صالح خطاب، صفية بن زقر، ضياء عزيز، طه الصبان، عبدالجبار اليحيا، عبدالحليم رضوي، عبدالحميد البقشي، عبدالرحمن السليمان، عبدالستار الموسى، عبدالعزيز الحماد، عبدالله الشيخ، عبدالله إدريس، عبدالله الشلتي، عبدالله المرزوق، عبدالله حماس، عبدالله نواوي، عبده ياسين، عثمان الخزيم، علي الرزيزاء، علي الصفار، علي الغامدي، فهد الحجیلان، فهد الربيق، فؤاد مغربل، فيصل المشاري، محمد الأعجم، محمد الحمد، محمد الرصيص، محمد الصندل، محمد سيام، محمد راسم، محمد الصقعبي، محمد المنيف، محمد رضا وارس، محمد طاهر كردي، مفرح عسيري، منصور كردي، منيرة موصلي، مهدي راجح، ميرزا الصالح، نبيلة البسام، ناصر الموسى، نبيل نجدي، هشام بنجابي، يوسف جاها.