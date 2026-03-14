صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون وفق نظامها الخاص، على أن يكون مقرها في مدينة الرياض، لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة، في خطوة تعكس الاهتمام المتنامي بتطوير القطاع الثقافي وتعزيز التعليم المتخصص في المجالات الإبداعية بالمملكة.

دعم القيادة للقطاع الثقافي

يأتي تأسيس الجامعة امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار في مختلف التخصصات الفنية.

ومن المنتظر أن تسهم الجامعة في توفير بيئة تعليمية متقدمة تدعم الحراك الثقافي، وتعزز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جامعة مستقلة وبرامج بمعايير عالمية

وستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسة تعليمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستقدم برامج أكاديمية متخصصة في مجالات الثقافة والفنون وفق أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي.

وتهدف هذه البرامج إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يعزز مكانة المملكة مركزاً ثقافياً وإبداعياً في المنطقة.

تفويض مؤقت لوزير الثقافة

وتضمن الأمر الملكي تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفق نظامها الأساسي، بما يضمن استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهماتها الأكاديمية والتعليمية.

شراكات دولية لتطوير التعليم الفني

ومن المتوقع أن تبني الجامعة منظومة تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، بما يعزز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويواكب التطورات العالمية في التعليم الثقافي والفني.

ضمن أفضل 50 جامعة فنية عالمياً

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان كشف في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 تفاصيل المشروع، مؤكداً أن جامعة الرياض للفنون ستسهم في رفد القطاع الثقافي بكفاءات وطنية مبدعة، مع تطلعها إلى أن تكون ضمن قائمة أفضل 50 جامعة متخصصة في الثقافة والفنون عالمياً.

تعليم يجمع بين النظرية والتطبيق

وبحسب وزارة الثقافة، تسعى الجامعة إلى الريادة في التعليم الإبداعي بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية دولية رائدة في التخصصات الثقافية، كما ستقدم برامج تعليمية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، إضافة إلى مناهج دراسية تعنى بتنمية المواهب الفنية.

وتستند رؤية الجامعة إلى بناء مهارات معرفية ملهمة للأجيال القادمة، عبر الجمع بين الثقافة والوعي وتمكين الطلبة من اكتشاف مواهبهم وتطويرها، بما يعزز الإبداع والتبادل الثقافي.

13 كلية تغطي مختلف الفنون

وتضم الجامعة 13 كلية للفنون تغطي تخصصات متعددة، من بينها المسرح والموسيقى والإدارة الثقافية والفنون البصرية والتصوير والفنون الرقمية وتاريخ الفن.

ومن المقرر أن تنطلق الدفعة الأولى عبر 3 كليات رئيسية: كلية المسرح والفنون الأدائية، كلية الموسيقى، وكلية الفنون.

كما ستقدم برامج تعليمية في مختلف الدرجات الأكاديمية، تشمل الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى البرامج القصيرة.

30 ألف طالب بحلول 2040

وتستهدف الجامعة استقبال 30 ألف طالب بحلول عام 2040، كما تخطط لتدريب 1500 معلم لدعم منظومة التعليم الثقافي والفني في المملكة.

ويقع مقر الجامعة في حي عرقة بمدينة الرياض، إذ ستشكل منصة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية المواهب الوطنية وتعزيز حضور المملكة في المشهد الثقافي والإبداعي العالمي.