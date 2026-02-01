تستضيف الرياض النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس، التي ينظمها الاتحاد السعودي للاكروس، بمشاركة (4) منتخبات هي، العراق، وباكستان، والهند، إلى جانب «المستضيف» المنتخب السعودي.

وتُقام منافسات البطولة خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2026، في استاد كلية التقنية بالرياض، إذ اكتملت الاستعدادات التنظيمية والفنية بهدف إلى إخراج البطولة بصورة تعكس تطور القطاع الرياضي في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للاكروس فهد العريفي، أن استضافة المملكة للبطولة تأتي امتداداً للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الألعاب الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسين، واستقطاب البطولات القارية والدولية.

وقال العريفي: «نؤمن أن الرياضة جسر للتواصل الإنساني قبل أن تكون منافسة، وهذه البطولة تمثل مساحة للتلاقي بين الشباب الآسيوي، وتبادل الخبرات، وبناء علاقات إنسانية تتجاوز حدود الملعب، وتسهم في ترسيخ قيم الاحترام والتعاون بين المنتخبات المشاركة».

وأشار إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة اللاكروس في المملكة والمنطقة، وتعكس الجهود المبذولة لبناء منظومة رياضية شاملة تدعم الألعاب الجماعية وتوفر بيئة تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها.

وتُعد لعبة اللاكروس من أقدم الألعاب الجماعية في العالم، إذ تعود جذورها إلى أمريكا الشمالية، وتتميز بإيقاعها السريع واعتمادها على المهارة واللياقة العالية والعمل الجماعي، وتشهد في السنوات الأخيرة انتشاراً متزايداً على المستوى الآسيوي، مع توسع قاعدة ممارسيها وتنامي الاهتمام بتنظيم بطولات إقليمية وقارية.

ويأتي تنظيم البطولة الآسيوية للاكروس في نسختها الثانية تأكيداً على الدور المتنامي للمملكة في دعم وتطوير الألعاب الرياضية المختلفة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لاستضافة البطولات الرياضية، وتعزيز الحضور الرياضي السعودي في المحافل الآسيوية والدولية.