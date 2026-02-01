أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الأحد)، تعاقده رسمياً مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، قادماً من صفوف النادي الأهلي المصري، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء النهائي، وذلك قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الانتقالات الشتوية في الدوري الإسباني.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً للفحوصات الطبية الناجحة في برشلونة، بعد وصوله إلى المدينة مساء أمس (السبت)، حيث كان في استقباله وكيل أعماله كريستيان إميل لاستكمال الإجراءات النهائية، ليصبح أول لاعب مصري ينتقل رسمياً إلى صفوف نادي برشلونة في تاريخ النادي الكتالوني.



ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن برشلونة، سينضم حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة أتلتيك (الفريق الرديف) الذي ينافس في الدرجة الثالثة الإسبانية، على أن يخضع لمتابعة مباشرة من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب الألماني هانز فليك.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية بارزة، أبرزها صحيفة «سبورت»، أن الصفقة تتضمن إعارة لمدة 6 أشهر حتى 30 يونيو، مع خيار شراء نهائي بقيمة 3 ملايين يورو أساسية، قابلة للارتفاع إلى 5 ملايين يورو بحسب تحقيق اللاعب لبعض الأهداف والمكافآت المتفق عليها.



وأشارت المصادر إلى أن النادي الكتالوني يراهن على قدرات اللاعب التهديفية والجسدية المميزة، حيث يبلغ طوله 1.85 متر، ويمتلك قدماً يسرى قوية، وهو ما يجعله مرشحاً قوياً للتصعيد إلى الفريق الأول مستقبلاً، خصوصاً في ظل التركيز المتزايد على دمج المواهب الشابة مع نجم الفريق لامين يامال.



ويعد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم من مواليد 2007 من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية والأفريقية، حيث شارك مع الفريق الأول للأهلي في 9 مباريات رسمية، وبرز بشكل لافت مع منتخب مصر تحت 17 سنة، حيث سجل 12 هدفاً في 17 مباراة دولية.

وتألق اللاعب بشكل خاص خلال مشاركته في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في قطر عام 2025، حيث لفت الأنظار بقدراته التهديفية، وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، وقوته البدنية.