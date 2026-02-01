حقق ساو باولو فوزا على ضيفه سانتوس 2 - صفر اليوم على ملعب مورومبيس ضمن الجولة السادسة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد سانتوس عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.
São Paulo achieved a victory over their guest Santos with a score of 2 - 0 today at the Morumbi Stadium in the sixth round of the Brazilian football league.
With this result, they raised their points to seven, placing them in eleventh position, while Santos remained at six points in twelfth place.