حقق ساو باولو فوزا على ضيفه سانتوس 2 - صفر اليوم على ملعب مورومبيس ضمن الجولة السادسة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.



وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد سانتوس عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.