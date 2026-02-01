خيّم التعادل السلبي على مواجهة ليفانتي وضيفه أتلتيكو مدريد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة طوال 90 دقيقة إلى أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي واقتسام الفريقين نقاط المباراة.



ورفع أتلتيكو رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط خلف ريال مدريد، غريمه التقليدي، الذي سيواجه رايو فاييكانو اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



كما يبتعد أتلتيكو بفارق سبع نقاط خلف برشلونة متصدر ترتيب المسابقة، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق نقطتين عن متذيل الترتيب أوفييدو، وبفارق أربع نقاط خلف مراكز النجاة من الهبوط.