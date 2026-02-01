كرَّم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بمكتبه بالمحافظة اليوم (الأحد) مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء طواشي بن يوسف الكناني، ومديرة التعليم الخاص بالمحافظة إيمان بنت إبراهيم العبدالقادر، وعدداً من قادة ومنسوبي ومنسوبات التعليم، وذلك تقديراً لجهودهم ومبادراتهم التربوية التي تعكس الدور التكاملي للتعليم في خدمة المجتمع، وحرصهم على دعم الطلبة والطالبات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في مسيرتهم التعليمية.



وأشاد محافظ الأحساء بما يقدّمه منسوبو التعليم من جهود نوعية تعكس روح المسؤولية المهنية، مؤكداً أن هذه المبادرات تجسّد الرسالة السامية للتعليم في بناء الإنسان قبل المعرفة، وتسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل المجتمعي، مشدداً على أن القيادة تولي قطاع التعليم اهتماماً بالغاً، إيماناً بدوره المحوري في تنمية الإنسان وبناء المجتمع.