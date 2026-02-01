أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم (الأحد) بملك المغرب محمد السادس.
واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة الملك محمد السادس، متمنياً له السلامة الدائمة.
فيما أعرب ملك المغرب عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.
Crown Prince and Prime Minister Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud made a phone call today (Sunday) to King of Morocco Mohammed VI.
During the call, the Crown Prince inquired about the health of King Mohammed VI, wishing him lasting safety.
Meanwhile, the King of Morocco expressed his gratitude to the Crown Prince for his noble fraternal sentiments.