أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم (الأحد) بملك المغرب محمد السادس.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة الملك محمد السادس، متمنياً له السلامة الدائمة.

فيما أعرب ملك المغرب عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.