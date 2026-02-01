توفيت فتاة عمرها 36 عاماً إثر تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات، أثناء جلوسها برفقة صديقها في الطريق المجاور لسور حديقة الميريلاند بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

هبوط حاد

ووفقاً لتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، كانت الفتاة برفقة صديقها في الشارع المطل على سور الحديقة، وأثناء تعاطيهما عقاراً مخدراً من نوع كونفنتين (Gabapentin)، تعرضت الفتاة لهبوط حاد في الدورة الدموية، فسقطت مغشياً عليها فجأة.

وحاول الشاب إسعافها، لكن حالتها تدهورت بسرعة فائقة، وفارقت الحياة قبل وصول الإسعاف أو نقلها إلى المستشفى.

جرعة زائدة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب المرافق للفتاة، وبمواجهته اعترف بأنهما كانا يتعاطيان العقار المخدر معاً، وأنها تناولت جرعة زائدة أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ ووفاتها.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادثة، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إعداد تقرير الطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة بدقة (هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة الجرعة الزائدة).