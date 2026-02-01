أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف، قراراً بتعيين المهندس بدر بن سليمان الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف، قراراً بتعيين المهندس بدر بن سليمان الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
The Minister of Industry and Mineral Resources and Chairman of the Board of Directors of the Saudi Export Development Authority, Bandar bin Ibrahim Al-Kharif, issued a decision to appoint Engineer Badr bin Suleiman Al-Harbash as the Chief Executive Officer of the Saudi Export Development Authority.