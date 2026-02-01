أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف، قراراً بتعيين المهندس بدر بن سليمان الحربش رئيساً تنفيذياً لهيئة تنمية الصادرات السعودية.