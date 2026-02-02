ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة بيلينغهام.. كم سيغيب؟

أعلن ريال مدريد تشخيص الإصابة التي تعرّض لها نجم وسط الفريق جود بيلينغهام، خلال اللقاء الذي أقيم ضد رايو فاليكانو أمس (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

تفاصيل الإصابة

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «بعد الفحوصات التي أُجريت للاعبنا جود بيلينغهام من قبل الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة نصف الوترية للساق اليسرى».

مدة الغياب المتوقعة

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، سيبتعد بيلينغهام عن الملاعب لمدة تقارب الشهر، وخلال هذه الفترة سيغيب عن مواجهتي ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ما لا يقل عن أربع مباريات في الدوري الإسباني أمام فالنسيا وريال سوسيداد وأوساسونا وخيتافي، أما مشاركته في مباراة سيلتا فيغو فتبقى محل شك كبير.

ويُعد جود بيلينغهام أحد أبرز أعمدة ريال مدريد في خط الوسط، وتشكل إصابته في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم ضربة قوية للمدرب ألفارو أربيلوا.