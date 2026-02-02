حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على ضيفه رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس (الأحد) ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني «لا ليغا».

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدماً بهدف فينيسيوس جونيور في الدقيقة 14، بعد تمريرة من المغربي إبراهيم دياز.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح رايو فاليكانو في تعديل النتيجة عبر جورجي دي فروتوس في الدقيقة 49، مستفيداً من الضغط الهجومي.

مبابي ينقذ ريال مدريد

وأنقذ الفرنسي كيليان مبابي فريقه بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+10 من ركلة جزاء، ليمنح ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة.

وشهدت الدقائق الأخيرة، طرد ثنائي رايو فاليكانو باتي سيس إثر تدخل متهور على داني سيبايوس، وبيب تشافاريا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بنقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 22 نقطة في المركز الـ17، بعد تلقيه الهزيمة العاشرة هذا الموسم.