قدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ خالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عرّاب الرؤية، على الدعم الكريم الذي أسهم في إنجاح استضافة عرضي «سماك داون»، و«رويال رامبل WWE»، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس مكانة المملكة وريادتها العالمية في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية والترفيهية.



جاء ذلك عبر منشور له على منصة «إكس»، أرفقه بصور من الحدث أظهرت علم المملكة العربية السعودية وهو يزين الحلبة تزامناً مع عزف السلام الملكي.



واختتمت في العاصمة الرياض، مساء (السبت)، فعاليات عرض WWE Royal Rumble 2026، الذي دشّن رسمياً الطريق نحو WrestleMania 42، في حدث تاريخي يُقام للمرة الأولى خارج أمريكا الشمالية، ضمن قائمة العروض الأربعة الكبرى لاتحاد WWE لعام 2026، وسط حضور جماهيري كثيف ومتابعة إعلامية عالمية.



وشهد العرض إقامة 4 نزالات رئيسية، تصدّرها نزالا رويال رامبل التقليديان للرجال والسيدات، بمشاركة 30 نجماً ونجمة في كل نزال، إلى جانب مواجهتين بارزتين على اللقب العالمي والمسيرة المهنية، في ليلة حبست أنفاس الجماهير ورسّخت مكانة المملكة كوجهة عالمية للأحداث الكبرى.



وأسفرت نتائج نزال رويال رامبل للسيدات عن فوز ليف مورغان، التي ضمنت رسمياً فرصة المنافسة على لقب العالم في عرض راسلمينيا 42 بمدينة لاس فيغاس. ودخلت مورغان النزال بالترتيب الرابع عشر، وقدّمت أداءً قوياً مكنها من إقصاء 3 نجمات، قبل أن تحسم المواجهة متفوقة على البطلة السابقة تيفاني ستراتون ونجمة NXT سول روكا، اللواتي شكّلن الثلاثي الأخير في الحلبة.



وفي نزال مصيري هدد المسيرة المهنية، واصل غونثر تأكيد هيمنته بعد تفوقه على أيه جاي ستايلز، حيث فرض أسلوبه القاسي وأنهى المواجهة عبر حركة خنق أجبرت ستايلز على فقدان الوعي، ليُسدل الستار رسمياً على مسيرة امتدت 10 أعوام منذ ظهوره الأول في رويال رامبل 2016. وحظي ستايلز بتحية جماهيرية مؤثرة وهتافات وداعية، في لحظة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً داخل المدرجات.



وعلى صعيد بطولة WWE العالمية غير الموحّدة، نجح درو ماكنتاير في الاحتفاظ باللقب بعد مواجهة قوية استمرت قرابة 16 دقيقة أمام سامي زين، شهدت تبادلاً عنيفاً للهجمات داخل الحلبة وخارجها. وتمكن ماكنتاير من حسم النزال بعد تنفيذ ضربتين عبر ركلة طائرة مباغتة بالقدمين، لينهي المواجهة ويحافظ على اللقب في واحد من أكثر النزالات ندية خلال العرض.



أما نزال رويال رامبل للرجال فقد جاء حافلاً بالمفاجآت منذ لحظاته الأولى، حيث دخل أوبا فيمي بالرقم الأول، تلاه برون بريكر في مشاركته الأولى، قبل أن يتعرض الأخير لهجوم مباغت من شخص مجهول ارتدى ملابس سوداء بالكامل أثناء توجهه للحلبة، ما مكّن فيمي من إقصائه سريعاً في مشهد أثار دهشة الجماهير.



وتواصل تصاعد الإثارة مع دخول عدد من الأسماء البارزة، قبل أن يدخل راندي أورتن قبل الأخير في مشاركته الـ15 في تاريخ رويال رامبل، وسط تفاعل جماهيري كبير ردد خلاله الحضور أغنية دخوله الشهيرة. واكتملت الصورة بدخول غونثر أخيراً، وهو يعاني من إصابة واضحة في القدم، امتداداً لأحداث نزاله السابق أمام أيه جاي ستايلز في الليلة ذاتها.



وفي ختام النزال، تمكن رومان رينز، الذي دخل في الترتيب رقم 26، من حسم المواجهة والتتويج بلقب رويال رامبل للرجال لعام 2026، ليحجز بطاقة العبور إلى الحدث الأضخم في عالم المصارعة الترفيهية، ويضع نفسه في صدارة المشهد على طريق راسلمينيا 42، الذي سيقام في أبريل القادم. لتُضاء بعد ذلك أبراج مركز الملك عبدالله المالي (كافد) المقابلة للحلبة بعرضٍ مبهرٍ للألعاب النارية، في مشهدٍ احتفالي عكس أهمية المناسبة وهيبة الحدث وأضفى بعداً بصرياً استثنائياً على أجواء الانطلاق.



وبذلك، اختتم عرض رويال رامبل 2026 في الرياض ليلة تاريخية جمعت بين الحسم والإثارة والمفاجآت الكبرى، مؤكدةً انطلاقة قوية لموسم WWE لعام 2026، وبداية العدّ التنازلي نحو الحدث الأهم عالمياً في عالم المصارعة الترفيهية.