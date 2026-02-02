أصغر من حققها.. ألكاراز يهزم ديوكوفيتش ويُكمل الـ«الغراند سلام»

تُوِّج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة (2-6، 6-2، 6-3، 7-5)، في المباراة النهائية التي أُقيمت أمس (الأحد) على ملعب «رود ليفر أرينا» في مدينة ملبورن.

إنجاز تاريخي

وبهذا التتويج، أصبح ألكاراز، البالغ من العمر 22 عاماً و272 يوماً، أصغر لاعب في تاريخ التنس يحقق الفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، وهي؛ أستراليا المفتوحة، فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ويمبلدون، أمريكا المفتوحة، محطماً الرقم القياسي السابق الذي صمد لمدة 87 عاماً، وكان مسجلاً باسم الأمريكي دون بادج، الذي حقق الإنجاز ذاته عام 1938 بعمر 22 عاماً و363 يوماً.

حرمان ديوكوفيتش من اللقب الـ25

كما حرم ألكاراز منافسه ديوكوفيتش من تحقيق لقبه الـ25 القياسي في بطولات الغراند سلام، واحتفل بلقبه السابع وسط أجواء جماهيرية صاخبة في ملعب «رود ليفر أرينا»، الذي كان قد خسر فيه أمام اللاعب نفسه في دور الثمانية من نسخة العام الماضي.

وعقب التتويج، قال ألكاراز: «أعتقد ألا أحد يدرك حجم الجهد الذي بذلته من أجل الفوز بهذا اللقب وتذوق طعم هذه اللحظة».

وأضاف: «كانت فترة ما قبل الموسم صعبة من الناحية العاطفية، لكننا لم نستمع لما كان يقوله الآخرون، فريقي دفعني للقيام بالعمل الصحيح، وأنا ممتن لهم جميعاً، فهذا اللقب لهم».