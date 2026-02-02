رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، المباراة النهائية لبطولة كأس التميّز للمحافظات، التي تنظمها مؤسسة جائزة المدينة في دورتها السادسة، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية.

وتوّج الأمير سلمان بن سلطان منتخب محافظة العيص بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حلّ منتخب محافظة بدر في المركز الثاني ونال الميداليات الفضية.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أمين عام مؤسسة جائزة المدينة المنورة المهندس محمد عباس، أن رعاية أمير المنطقة تعكس دعمه الكبير للرياضة والشباب، مشيراً إلى أن البطولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها الاجتماعية والرياضية، وأسهمت في اكتشاف مواهب رياضية واعدة من محافظات المنطقة، بما يفتح أمامها آفاقاً مستقبلية للاحتراف في الأندية.

وأكد عباس، أن البطولة تمثل منصة لتعزيز روح التنافس الإيجابي والإبداع بين الشباب، واستثمار أوقاتهم في أنشطة مفيدة، معرباً عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته ودعمه المتواصل لهذه الأنشطة والمبادرات.

يُذكر أن البطولة، التي تُعدُّ الأولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة، انطلقت بمشاركة ثمانية منتخبات تمثل جميع محافظات منطقة المدينة المنورة، وشهدت منافسات حافلة بالندية والروح الأخوية، محققة نجاحاً لافتاً على الصعيدين الرياضي والتنظيمي.