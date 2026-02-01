ينتظر أن يحقق فريق نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري روشن للمحترفين نجاحاً استثمارياً غير مسبوق، في حال تمت إجراءات بيع عقد لاعبه الفرنسي الشاب سايمون بوابري لنادي الهلال.



وكان نيوم قد تعاقد مع سايمون بوابري مطلع أغسطس الماضي قادماً من موناكو الفرنسي في صفقة كانت حديث الشارع الرياضي العالمي وقتها، نظراً لما يمتلكه اللاعب الشاب من إمكانات عالية، ونجح نيوم في التعاقد مع اللاعب بقرابة 10 ملايين يورو وفقاً لما أعلنته الصحف الفرنسية وقتها.



فيما شهدت الساعات الأخيرة تحركاً هلالياً سريعاً لحسم صفقة التعاقد مع بوابري، وقدم الهلاليون مبلغ اجمالياً يقارب 23 مليون يورو لضم اللاعب من نادي نيوم، وفقاً للصحفي الموثوق فابريس هوكينز، وهو ما يعني أن نادي نيوم حقق عوائد مالية بقرابة 13 مليون يورو من بيع عقد اللاعب الذي قام بشرائه قبل 6 أشهر بـ10 ملايين يورو، كما أشار الصحفي إلى أن نيوم وضع شرطاً يضمن له نسبة 20%؜ من البيع المستقبلي للاعب.