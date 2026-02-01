واصل الشباب سلسلة انتصاراته وخطف ثلاث نقاط غالية، بعدما تجاوز ضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «إس إتش جي أرينا» بالرياض، ضمن افتتاح منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.



سجّل هدف اللقاء الوحيد الإنجليزي جوش براونهيل عند الدقيقة (د:40)، مستثمراً كرة عرضية أرسلها زميله كاراسكو ليضعها بلمسة متقنة على يمين الحارس البنمي أورلاندو موسكيرا.



وفرض الشباب سيطرته على مجريات الشوط الأول، وهدد مرمى الفيحاء مبكراً عبر رأسية الهولندي ويسلي هوديت التي جاورت القائم (د:8)، قبل أن يرد الفيحاء بهجمة سريعة كاد من خلالها الزامبي فاشون ساكالا أن يخطف هدفاً لولا تدخل الدفاع، ثم تألق الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في التصدي لمحاولة أخرى لساكالا (د:31).



وتبادل الفريقان الفرص، وتألق موسكيرا في إبعاد رأسية البرازيلي كارلوس جونيور (د:33)، قبل أن ينجح الشباب في ترجمة أفضليته بهدف براونهيل. وكاد الشباب يضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، غير أن موسكيرا وقف سداً منيعاً أمام محاولتي يانيك كاراسكو وعلي الأسمري.



وفي الشوط الثاني، واصل اللقاء إثارته، وأنقذ غروهي مرمى الشباب من هدف محقق بعد تصديه لتسديدة الإسباني جيسون ريميسيرو (د:61)، فيما تكفل القائم بحرمان الفيحاء من التعادل إثر تسديدة صبري دهل (د:65). وفي الوقت بدل الضائع، أطلق الإسباني أوناي هيرنانديز تسديدة قوية مرت بجانب القائم، لتنتهي المباراة بفوز شبابي ثمين يعزز به حضوره في جدول الترتيب، ويؤكد صحوته في الجولات الأخيرة.



وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ19 في المركز الـ13، فيما تلقى الفيحاء الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ12.