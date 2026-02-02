اتسع عجز الميزان التجاري في تركيا بنسبة 11.2% على أساس سنوي في يناير الماضي، ليصل إلى 8.4 مليار دولار. وذلك بحسب ما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم.
ووفقاً للبيانات التجارية الأولية للشهر نفسه، استقرت الواردات نسبياً مقارنة بالعام الماضي لتسجل 28.7 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات 3.9% إلى 20.3 مليار دولار.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات «معهد الإحصاء التركي» أن عجز التجارة الخارجية لتركيا زاد 11.9% في عام 2025 ليصل إلى 92.01 مليار دولار.
التجارة الخارجية
وأوضحت البيانات أن الصادرات ارتفعت 4.4% لتصل إلى 273.36 مليار دولار، بينما زادت الواردات 6.2% لتصل إلى 365.37 مليار دولار.
وبحسب البيانات، اتسع عجز التجارة الخارجية 5.6% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي ليصل إلى 9.3 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات في ديسمبر بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 26.37 مليار دولار، بينما زادت الواردات 10.7% لتصل إلى 35.67 مليار دولار.
The trade balance deficit in Turkey widened by 11.2% year-on-year in January, reaching 8.4 billion dollars. This was announced today by Turkish Trade Minister Omar Polat.
According to preliminary trade data for the same month, imports remained relatively stable compared to last year, recording 28.7 billion dollars, while exports decreased by 3.9% to 20.3 billion dollars.
Earlier, data from the "Turkish Statistical Institute" showed that Turkey's foreign trade deficit increased by 11.9% in 2025, reaching 92.01 billion dollars.
Foreign Trade
The data indicated that exports rose by 4.4% to reach 273.36 billion dollars, while imports increased by 6.2% to reach 365.37 billion dollars.
According to the data, the foreign trade deficit widened by 5.6% year-on-year in December, reaching 9.3 billion dollars.
Exports in December rose by 12.7% year-on-year to reach 26.37 billion dollars, while imports increased by 10.7% to reach 35.67 billion dollars.