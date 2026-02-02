اتسع عجز الميزان التجاري في تركيا بنسبة 11.2% على أساس سنوي في يناير الماضي، ليصل إلى 8.4 مليار دولار. وذلك بحسب ما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم.


ووفقاً للبيانات التجارية الأولية للشهر نفسه، استقرت الواردات نسبياً مقارنة بالعام الماضي لتسجل 28.7 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات 3.9% إلى 20.3 مليار دولار.


وفي وقت سابق، أظهرت بيانات «معهد الإحصاء التركي» أن عجز التجارة الخارجية لتركيا زاد 11.9% في عام 2025 ليصل إلى 92.01 مليار دولار.


التجارة الخارجية


وأوضحت البيانات أن الصادرات ارتفعت 4.4% لتصل إلى 273.36 مليار دولار، بينما زادت الواردات 6.2% لتصل إلى 365.37 مليار دولار.


وبحسب البيانات، اتسع عجز التجارة الخارجية 5.6% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي ليصل إلى 9.3 مليار دولار.


وارتفعت الصادرات في ديسمبر بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 26.37 مليار دولار، بينما زادت الواردات 10.7% لتصل إلى 35.67 مليار دولار.