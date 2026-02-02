ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم 153.61 نقطة، ليقفل عند مستوى 11,321.09 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 240 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 207 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الدوائية، ورسن، ومدينة المعرفة، والصناعات الكهربائية، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت نجران، وأماك، والكابلات السعودية، ونماء للكيماويات، ومحطة البناء فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.26% و2.11%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، وأنابيب، والإنماء، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، وأماك، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالقيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 278.13 نقطة، ليقفل عند مستوى 24013.03 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.1 مليون سهم.