تستعد أجزاء واسعة من المملكة المتحدة لموجة طقس شديدة البرودة، مع توقعات بتعرضها لعاصفة ثلجية قد تستمر لنحو 33 ساعة متواصلة، ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة إلى (-4) درجة مئوية خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقاً لخرائط الطقس الصادرة عن موقع WXCharts، يُتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية الثلجية مساء 5 فبراير عند التاسعة، وتستمر حتى صباح 7 فبراير عند السادسة.

وبحسب موقع Mirror، فقد أظهرت الخرائط تحول مساحات واسعة إلى اللونين الأبيض والبنفسجي، في إشارة إلى احتمالية تساقط الثلوج وسيادة أجواء شتوية قاسية.

وتشير التوقعات إلى أن عدة مناطق في إنجلترا وأسكتلندا ستكون تحت غطاء ثلجي، مع تأثر نحو 13 مقاطعة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بهذه الموجة الباردة القاسية.

أما التوقعات الجوية بعيدة المدى، للفترة الممتدة بين 6 و15 فبراير، فتوضح أن أنظمة جوية قادمة من المحيط الأطلسي، مدفوعة بانزياح التيار النفاث نحو الجنوب، ستقترب من المملكة المتحدة على فترات، لكنها قد تتباطأ أو تتوقف بفعل تمركز منطقة ضغط جوي مرتفع شمالاً وشمال شرق البلاد.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى هطول أمطار متكررة، لا سيما في المناطق التي تعاني بالفعل من مخاطر الفيضانات، ومع تحرك هذه الجبهات الماطرة شمالاً، قد تتحول الأمطار إلى ثلوج في شمال إنجلترا وأسكتلندا، خصوصاً في المناطق المرتفعة، نتيجة اصطدامها بكتل هوائية أكثر برودة.

كما تشير التوقعات إلى احتمال تحرك مناطق الضغط المنخفض جنوباً خلال الأسبوع الثاني من فبراير، ما قد يسمح بامتداد الهواء البارد إلى مساحات أوسع من المملكة المتحدة، بما في ذلك المناطق الجنوبية، الأمر الذي يرفع من احتمالات المخاطر الشتوية لفترة مؤقتة.