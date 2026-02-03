أكد نائب رئيس الزمالك المصري، هشام نصر، موافقة إدارة ناديه على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم، نبيل عماد «دونغا» إلى صفوف النجمة السعودي قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

قيمة الصفقة

وأضاف نصر في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أن دونغا سينضم إلى النجمة في صفقة بيع نهائي مقابل مليون دولار.

يذكر أن الأزمة المالية أجبرت النادي المصري على التفريط في أكثر من عنصر أساسي هذا «الميركاتو»، إذ رحل نجم الفريق ناصر ماهر إلى بيراميدز.

النجمة يعزز صفوفه للبقاء في الدوري

ويعمل النجمة على تدعيم صفوفه لمحاولة البقاء في دوري روشن السعودي، الموسم القادم، إذا يحتل الفريق المركز الأخير في جدول المسابقة بخمس نقاط فقط.