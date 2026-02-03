حسم المطرب المصري محمد حماقي، الأنباء التي جرى تداولها خلال الفترة الماضية حول غيابه الطويل عن الساحة الفنية، بإعلانه عن حفل جديد سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

موعد ومكان الحفل

وروّج حماقي لبوستر الحفل عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، كاشفاً أنه سيقام يوم 12 فبراير القادم، بعد فترة من الغياب عن إحياء الحفلات.

رسالة للجمهور السعودي

كما عبر حماقي عن شوقه لجمهوره السعودي، قائلاً: «أهل السعودية وحشتوني جداً، مستنيكم يوم الحفل على مسرح أبو بكر سالم».

أغانٍ جديدة

ومن المقرر أن يقدم حماقي باقة من أجمل أغانيه المحببة لدى الجمهور خلال حفلاته الغنائية، وتشمل أبرز الأغاني «زيها مين، ولا ملامة، من البداية، أحلى حاجة فيكي»، إضافة إلى أغانيه الجديدة.

تذاكر حفل محمد حماقي

ومن جانبها، أعلنت اللجنة المنظمة أن تذاكر حفل محمد حماقي ستطرح رسمياً يوم 4 فبراير في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

آخر ظهور.. وغياب قصير

كان آخر ظهور علني لحماقي في حفل رأس السنة بالأردن، وقبل ذلك بثلاثة أشهر في الجلالة بالعين السخنة، ثم اختفى بعد ذلك للعمل على مشروعه الموسيقي الجديد، قبل العودة لموسم الرياض.