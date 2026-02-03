حقق الفيلم السينمائي الذي يتناول سيرة ميلانيا ترمب افتتاحًا قويًا في شباك التذاكر الأمريكي، متجاوزًا توقعات المحللين التجاريين، وفق بيانات إحصائية صادرة عن شركات تتبع الأداء السينمائي في الولايات المتحدة. وقد انعكس الإقبال الجماهيري على الدراما الواقعية التي تسترجع تفاصيل حياة الشخصيات العامة، مما جعله أحد أكثر الأفلام جذبًا للأنظار في الفترة الأولى من عرضه.

وتشير الإحصاءات المتخصصة في متابعة إيرادات شباك التذاكر إلى أن الفيلم تصدر قائمة أعلى الأفلام دخولًا في دور العرض خلال الأسبوع الأول، متفوقًا على عدد من الأعمال التي سبقته في تاريخ إصدارها في نفس الفترة الموسمية. ويعزو محللون هذا الأداء إلى الجمع بين عنصر السيرة الذاتية، الذي يثير فضول الجمهور، والقيمة التوثيقية التي يقدّمها الفيلم في قراءة مسيرة شخصية ارتبط اسمها بالبيت الأبيض والحياة العامة الأمريكية.

وتظهر البيانات، أن الحملات الترويجية المصممة للفيلم، التي اعتمدت على شبكات التواصل الاجتماعي وتحليلات سلوك المشاهدين، ساهمت في استهداف شرائح واسعة من الجمهور، خصوصًا الفئات العمرية الشابة المهتمة بمزج الدراما بالسياسة والتاريخ الاجتماعي. ويُعد هذا الأداء مؤشرًا على اتساع قاعدة المتابعين للأعمال التي تقدم سيرة ذاتية بطريقة معاصرة، تتميّز بقدر كبير من التفاصيل التي تربط بين الحدث والشخصية.

وأكدت تقارير متابعة سوق السينما، أن توسع العرض في القاعات السينمائية داخل الولايات المتحدة وخارجها عزّز من فرص استمرار الفيلم في تحقيق دخول قوية خلال الأسابيع القادمة، وأن مردود هذا النجاح التجاري قد يمتد إلى الأسواق الدولية بفعل انتشاره على المنصات الرقمية بعد انتهاء عرضه الحصري.