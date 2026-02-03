تحدث المنتج المصري شادي مقار عن الجدل المتداول خلال الساعات الماضية بشأن تشابه بوستر مسلسل «أولاد الراعي» من بطولة الفنان ماجد المصري، مع بوستر المسلسل التركي «حلم أشرف»، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق المنتج على الجدل المثار

أعرب مقار في تصريح خاص لـ«عكاظ»، عن دهشته من تضخيم الأمر، موضحًا أن مثل هذا التشابه البصري قد يتكرر في العديد من الأعمال الفنية، ويأتي غالبًا في إطار الصدفة وتوارد الأفكار.

وأكد أن التصميم النهائي للبوستر يعكس طبيعة القصة والأجواء الدرامية للمسلسل، دون أي ارتباط أو اقتباس من العمل التركي.

بوستر المسلسل التركي «حلم أشرف».

نفي الاقتباس

ونفى شادي مقار أي اقتباس من مسلسل «حلم أشرف»، مؤكدًا أن «أولاد الراعي» عمل مستقل تمامًا ولا يرتبط بالقصة التركية، مشيرًا إلى أن الاختلافات ستتضح عند عرض المسلسل خلال موسم رمضان.

صنّاع وفريق العمل

ويعرض مسلسل «أولاد الراعي» في موسم دراما رمضان، ويتكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، ويجمع العمل ماجد المصري، نيرمين الفقي، أحمد عيد، خالد الصاوي، إيهاب فهمي، أمل بوشوشة، فادية عبدالغني، وهو من إخراج محمود كامل.