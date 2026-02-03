تستعد هند صبري لخوض تجربة درامية جديدة عبر مسلسل بعنوان «منّاعة»، الذي يناقش قضايا اجتماعية حسّاسة، مثل الإدمان وحماية الأطفال في المجتمع المعاصر، وفق منصة «24».

يأتي المسلسل في سياق أعمال درامية اجتماعية تسعى إلى الجمع بين السرد المشوّق والطابع التوعوي، مع معالجة موضوعات تؤثر في الأسرة والمحيط الاجتماعي بشكل مباشر.

يركّز العمل على قصة شخصية رئيسية تواجه تحديات كبيرة داخل بيئة اجتماعية مليئة بالضغوط، إذ يُسلّط الضوء على تأثير الإدمان على العلاقة الأسرية، والتحديات التي يواجهها الأبناء في مواجهة مخاطر العصر، إلى جانب الصراع النفسي الذي يعترض الأم في سعيها لحماية أسرتها من التفكك والتهديدات الحياتية. وتُظهر تفاصيل الإنتاج، أن فريق العمل حرص على تقديم معالجة درامية متوازنة تجمع بين الأداء التمثيلي المؤثر والرسالة الاجتماعية الواضحة، بما يعكس تنوع الموضوعات التي باتت تناقشها الدراما العربية الحديثة.

ويرى نقاد دراميون، أن اختيار هند صبري لهذا الدور يعكس حرصها على تقديم أعمال ذات أبعاد اجتماعية عميقة، وأن هذا التوجه يعزز من حضور الدراما العربية في تناول الظواهر التي تواجه الأسرة، خصوصاً في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة. ومن المتوقع، أن يجذب المسلسل اهتمام الجمهور نظراً لقوة الموضوع وأصالته، ولوجود فريق فني وإنتاجي يحرص على طرح العمل بشكل يوازن بين الإثارة والرسالة.