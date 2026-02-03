اكتفى الهلال وضيفه الأهلي بالتعادل السلبي في «الكلاسيكو» الذي جمع بينهما في الرياض، فيما تفوق النصر على جاره الرياض بهدف دون مقابل، ضمن لقاءات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



على استاد «المملكة أرينا» بالرياض، حافظ الهلال على صدارته بعد تعادله السلبي مع ضيفه الأهلي في «الكلاسيكو» الذي شهد إثارة وندية من الفريقين، وكاد الأهلي يتقدم بعد رأسية مثالية من مدافعه إيبانيز لكن كرته مرت بجوار القائم، وردّ الهلال بهجمة مرتدة مثالية، وتمكن سالم الدوسري من هزّ الشباك لكن الحكم الأرجنتيني فالكون ألغى الهدف بداعي التسلل. وتحصل لاعب الأهلي علي مجرشي على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.



وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله الخامس ويصل للنقطة الـ47 محافظاً على صدارته، كما حقق الأهلي تعادله الخامس ووصل للنقطة الـ44 وتراجع للمركز الثالث.



وعلى استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، انتصر النصر على مضيفه الرياض بهدف دون مقابل، جاء عن طريق نجمه ساديو ماني في الدقيقة 40 من عمر اللقاء. وبهذا الفوز يحقق النصر الانتصار الخامس على التوالي منذ خسارته في «ديربي» العاصمة أمام الهلال، ويُعد صاحب أفضل سلسلة انتصارات متتالية بعد الأهلي صاحب الانتصارات الثمانية، ورفع النصر رصيده إلى 46 نقطة محتلاً الوصافة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الهلال.