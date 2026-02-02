أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق مع نادي فاماليكاو البرتغالي لضم موهبته غوستافو سا، قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

اتفاق شفهي بانتظار الإجراءات الرسمية

وأوضح الصحفي الموثوق، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن غوستافو سا سينتقل إلى نادي الاتحاد بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين الطرفين، على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية خلال اليوم.

أرقام غوستافو سا هذا الموسم

وشارك لاعب الوسط المهاجم صاحب الـ21 عاماً في 22 مباراة بقميص فاماليكاو خلال الموسم الحالي، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، فيما تقدر قيمته السوقية بنحو 15 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

الميركاتو يقترب من نهايته

ومن المقرر أن يُغلق سوق الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي خلال ساعات قليلة، إذ انطلق في الخامس من يناير الماضي، وينتهي بنهاية اليوم الثاني من فبراير.