توقع مسؤولان إسرائيليان كبيران اليوم (الإثنين) أن يزور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إسرائيل لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش، موضحة أن زيارة ويتكوف إلى إسرائيل من المتوقع أن تبدأ غداً (الثلاثاء).



وقال مسؤول إسرائيلي ثالث إن اجتماعات ويتكوف ستكون للتحضير للمحادثات المحتمل استئنافها بين طهران وواشنطن، وستأتي عقب اجتماع عقد بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ونظيره الأمريكي الجنرال دان كين بواشنطن في مطلع الأسبوع.



ويستعد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لعقد لقاء، يوم (الجمعة) القادم، في إسطنبول لبحث احتمال التوصل إلى اتفاق نووي، في أول تواصل بين الجانبين منذ توقف المفاوضات قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً.



وأوضح مصدر مطلع على الترتيبات لـ«أكسيوس» أن «عقد الاجتماع (الجمعة) يُعد أفضل سيناريو ممكن»، مشيراً إلى عدم حسم شيء بعد، وذلك إلى أن يتم اللقاء فعلياً.



ويأتي الاجتماع المحتمل في وقت يتصاعد التوتر وسط حشد عسكري للبحرية الأمريكية قرب إيران.



وأفادت المصادر أن اللقاء المرتقب جاء نتيجة جهود دبلوماسية قادتها تركيا، ومصر، وقطر خلال الأيام الماضية، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أصدر توجيهات باستئناف المفاوضات مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.



من جانبه، قال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية لوكالة «رويترز» إن طهران تدرس شروط استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريباً.



وذكرت صحيفة «معاريف» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يطالب إيران بخمسة مطالب صارمة، وهي تسليم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب، تفكيك برنامجها النووي، إلغاء برنامج الصواريخ البالستية، وقف البرنامج الصاروخي، إنهاء دعمها للجماعات الوكيلة في اليمن والعراق وسورية ولبنان.