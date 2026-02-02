انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء أمس (السبت)، سالم غنيمان الشويلعي، وصُلي عليه عقب صلاة العصر في جامع البراهيم، ودُفن في مقبرة الحائط جنوب حائل.


والفقيد والد كلٍّ من: عبدالله، سلطان، رائد، يوسف، فارس، عمر.


ويتقبل العزاء في منزله في فيضة أثقب بحائل.