انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء أمس (السبت)، سالم غنيمان الشويلعي، وصُلي عليه عقب صلاة العصر في جامع البراهيم، ودُفن في مقبرة الحائط جنوب حائل.
والفقيد والد كلٍّ من: عبدالله، سلطان، رائد، يوسف، فارس، عمر.
ويتقبل العزاء في منزله في فيضة أثقب بحائل.
Salm Ghanayman Al-Shuwaili passed away to the mercy of Allah yesterday evening (Saturday). He was prayed upon after the Asr prayer at Al-Brahim Mosque and was buried in Al-Ha'it Cemetery south of Hail.
The deceased is the father of: Abdullah, Sultan, Raed, Yusuf, Fares, and Omar.
Condolences are accepted at his home in Faydah Athqab in Hail.