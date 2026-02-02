أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، على خلفية تصريحات أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية، ورأى المجلس أنها تضمنت إساءة وهجوماً على عدد من رموز الفن المصري.

إيقاف الظهور الإعلامي مؤقتاً

وتضمن القرار إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع استضافة أو ظهور هاني مهنا إعلامياً، إلى حين انتهاء اتحاد النقابات الفنية من فحص الواقعة والانتهاء من إجراءاته الرسمية.

توصيات الرصد والشكاوى

وجاء قرار المنع استناداً إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها مهنا.

حفلات أم كلثوم في الخارج أشعلت الأزمة.

شرارة الأزمة.. أم كلثوم بعد النكسة

بدأت الأزمة عقب تصريحات لهاني مهنا تحدث فيها عن مرحلة ما بعد نكسة 1967، معتبراً أن كوكب الشرق أم كلثوم كانت تمر بضائقة مالية، وأن الدولة هي من تولت تنظيم حفلاتها الخارجية لدعم المجهود الحربي، وهو ما اعتبره كثيرون انتقاصاً من دورها الوطني وتاريخها الفني.

خلاف شادية وفاتن حمامة أثار الجدل.

خلاف مزعوم يشعل الغضب

وتصاعد الجدل بعد حديث مهنا في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، عن خلاف مزعوم بين الفنانتين الراحلتين فاتن حمامة وشادية، مشيراً إلى واقعة قيل إنها شهدت رفض فاتن حمامة لمشروع عمل مشترك، بعبارات وُصفت بأنها غير لائقة ولا تليق بمكانة «سيدة الشاشة العربية».

رد عائلة شادية

وفي أول رد عائلي، خرجت ناهد شاكر، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة شادية، بتعليق مقتضب وحاد عبر حسابها على «فيسبوك»، قالت فيه:

«في فيديو اتبعت لي لتخريف شخص ما.. وأنا ما لقتش مكان للفيديو غير سلة المهملات».

غضب واسع في الوسط الفني

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب واسعة، حيث هاجم جمهور ومحبو شادية وفاتن حمامة تصريحات هاني مهنا، ورفضوا ما ورد فيها، واعتبروها روايات غير دقيقة وتمس رموزاً فنية لها مكانتها الكبيرة.

مهنا يرد: لم أقصد الإساءة

من جانبه، نفى الموسيقار هاني مهنا تعمده الإساءة إلى رموز الفن المصري، مؤكداً أن تصريحاته أُخرجت من سياقها. وقال إن أي إساءة لزملائه تُعد إهانة له شخصياً، ولا تتوافق مع تاريخه أو أسلوبه، مشدداً على أن الجدل أُثير بسبب تحريف حديثه وتداوله بشكل غير دقيق.