وصل صافي مشتريات إجمالي المستثمرين الأجانب المؤهلين بالسوق الرئيسية، الأسبوع الماضي المنتهي في 29 يناير 2026 إلى نحو 1.52 مليار ريال.



واستحوذ المستثمرون المؤهلون على نحو 39.05% من إجمالي المشتريات في السوق الأسبوع الماضي، مقابل 34% من إجمالي المبيعات.



وحسب التقرير الأسبوعي لقيمة الملكية والقيمة المتداولة لسوق الأسهم التي تنشرها تداول السعودية، فقد بلغ مبيعات إجمالي الأفراد السعوديين نحو 1.16 مليار ريال، وبلغ صافي مبيعات الشركات السعودية، نحو 634.4 مليون ريال.



مشتريات الأسبوع الماضي



وفي الأسبوع الماضي، بلغ صافي مشتريات إجمالي المستثمرين الأجانب المؤهلين بالسوق الرئيسية، الأسبوع الماضي المنتهي في 22 يناير 2026 نحو 1.80 مليار ريال.



واستحوذ المستثمرون المؤهلون على نحو 40.29% من إجمالي المشتريات في السوق الأسبوع الماضي، مقابل 32.34% من إجمالي المبيعات.



وحسب التقرير الأسبوعي لقيمة الملكية والقيمة المتداولة لسوق الأسهم التي تنشرها تداول السعودية، فقد بلغت مبيعات إجمالي الأفراد السعوديين نحو 1.32 مليار ريال، حيث بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد نحو 201.0 مليون ريال، وصافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو 671.58 مليون ريال، وصافي مبيعات المستثمرين المتخصصين نحو 369.78 مليون ريال. وبلغ صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 584.44 مليون ريال.