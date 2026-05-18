ارتفع عجز الميزان الطاقي في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 13% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات للمرصد الوطني للطاقة والمناجم نُشرت اليوم.



زيادة الطلب



وبحسب البيانات، يعادل العجز 1.5 مليون طن مكافئ نفط.



وفي المقابل، بلغ حجم الموارد الوطنية من الطاقة ما يعادل 800 ألف طن خلال الفترة نفسها، أي بتراجع قدره 8% مقارنةً بالفترة نفسها في 2025، ويُعزى ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط والغاز.



ومع ذلك، زاد الطلب على الطاقة بنسبة 5% ليبلغ 2.3 مليون طن مكافئ نفط.



اضطراب الإمدادات



ووفقاً للبيانات، تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 34% في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 39% في الفترة نفسها من عام 2025.



وأدى اضطراب إمدادات النفط وارتفاع أسعار الطاقة تحت وطأة الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع عجز الميزان الطاقي لتونس ليبلغ أكثر من مليار دولار في الربع الأول من 2026، من إجمالي عجز الميزان التجاري البالغ 1.8 مليار دولار، وذلك وفق المعهد الوطني للإحصاء في تونس.