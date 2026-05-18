استضافت مجلة «فورين بوليسي» في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة نقاش للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بحضور مسؤولي التحرير والرئيس التنفيذي والناشر، إضافة إلى نخبة من الشخصيات الدينية والفكرية والإعلامية والسياسية.

‏وشهدت الجلسة نقاشاً حول عدد من القضايا والموضوعات، خصوصاً ذات الصلة بالشأن الديني والفكري.

وتطرق الدكتور العيسى في أثناء الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، إلى مضامين «وثيقة مكة المكرمة»، والخصائص التي تميزت بها، وقد أشاد الحضور بفكرة الوثيقة ومحتواها الذي يعكس سعة الأفق الإسلامي، ويجسد سماحة ديننا الحنيف وقيم تعايشه مع الجميع، إلى جانب تناولها لعدد من القضايا المعاصرة.

‏وتعد الوثيقة في طليعة الوثائق الدينية المعاصرة، وقد أمضاها أكثر من 1200 شخصية بين مفتٍ وعالم، وحضر مؤتمرها أكثر من 4500 مفكر إسلامي، كما أقرتها دول منظمة التعاون الإسلامي، وأوصت بالاستفادة منها في المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في الدول الإسلامية، ويجري حالياً تدريب العديد من الأئمة حول العالم على مضامين الوثيقة؛ تنفيذاً لتوصية منظمة التعاون الإسلامي.

‏كما تناول اللقاء عدداً من القضايا المعاصرة على الساحة الدولية، في ضوء الرسالة التي تضطلع بها رابطة العالم الإسلامي وأهدافها.