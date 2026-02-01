أصدرت الكويت اليوم (الأحد) تعديلات وزارية تضمنت تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و تعيين أسامة بودي وزيراً للتجارة والصناعة، وجراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية.
كما تم تعيين الدكتورة ريم الفليج وزيرة دولة لشؤون التنمية والاستدامة، وتعيين الدكتور طارق الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وتعيين عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، والدكتور يعقوب الرفاعي وزيراً للمالية.
Kuwait issued today (Sunday) ministerial amendments that included the appointment of Omar Saud Abdulaziz Al-Omar as Minister of State for Communications and Information Technology, the appointment of Osama Boudi as Minister of Commerce and Industry, and Jirrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah as Minister of Foreign Affairs.
Dr. Reem Al-Faleej was also appointed as Minister of State for Development and Sustainability, Dr. Tareq Al-Jalahma as Minister of State for Youth and Sports, Abdulaziz Al-Marzouq as Minister of State for Economic Affairs and Investment, Abdullah Sabeih Abdullah Boufatin as Minister of Information and Culture, and Dr. Yaqoub Al-Rifai as Minister of Finance.