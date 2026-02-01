أصدرت الكويت اليوم (الأحد) تعديلات وزارية تضمنت تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و تعيين أسامة بودي وزيراً للتجارة والصناعة، وجراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية.

كما تم تعيين الدكتورة ريم الفليج وزيرة دولة لشؤون التنمية والاستدامة، وتعيين الدكتور طارق الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وتعيين عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، والدكتور يعقوب الرفاعي وزيراً للمالية.