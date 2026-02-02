كشفت الإعلامية المصرية سهير جودة تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سوسن بدر، بعد تعرضها لحادث أثناء توجهها لبدء أول يوم تصوير مسلسل جديد، ما أسفر عن إصابتها بكسر في المفصل.

نقلها للمستشفى وإجراء جراحة عاجلة

وأوضحت سهير جودة في تصريحات تلفزيونية أن الفنانة نقلت فورًا إلى المستشفى بسيارة إسعاف، حيث خضعت لعملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح، لكنها لا تزال تعاني من آلام شديدة.

موعد الخروج وفترة التعافي

وأضافت أن حالتها الصحية مستقرة، ومن المتوقع أن تغادر المستشفى خلال اليومين القادمين بعد الاطمئنان على حالتها، على أن تلتزم بفترة راحة وعلاج طويلة دون تحريك الساق المصابة.

أعمال سوسن بدر في رمضان القادم

يذكر أن سوسن بدر ترتبط بأكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية أبرزها الموسم الثاني من المسلسل الخليجي «الباء تحتها نقطة»، المقرر عرضه ضمن خريطة دراما رمضان 2026، وذلك بعد الصدى الإيجابي الذي حققه الجزء الأول من العمل.

أحدث أعمال سوسن بدر

كما انضمت الفنانة لمسلسل «الفرنساوي»، بطولة الفنان عمرو يوسف ويشاركه بالعمل كل من جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، چنا الأشقر، أحمد بهاء، وانچي كيوان وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.