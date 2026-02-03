طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «شارع الأعشى» الإعلان التشويقي للموسم الثاني، تمهيداً لعرضه خلال موسم رمضان، بعد النجاح اللافت الذي حققه العمل في موسمه الأول وتصدره اهتمامات الجمهور.

تصاعد الأحداث

وكشف البرومو عن تصاعد حدة الصراعات داخل الحي الذي تدور فيه الأحداث، مع دخول الشخصيات في أزمات جديدة تغيّر مسار حياتهم وتزيد من توتر العلاقات بينهم، في أجواء درامية مشحونة بالمفاجآت.

نقطة تحول

ويركز الإعلان على تطور محوري في شخصية «عزيزة» التي تقدمها الفنانة لمى عبدالوهاب، بعد تعرضها لصدمة قوية تمثل نقطة تحول رئيسية في مسار الأحداث، ما ينعكس على بقية الشخصيات ويقلب التوازنات داخل الحي.

مفاجآت الموسم

وروّجت الشركة المنتجة للموسم الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة عودة العمل في رمضان القادم مع وعود بتقديم أحداث غير متوقعة وصراعات أشد تعقيداً مقارنة بالموسم الأول.

أبطال العمل

يضم الموسم الثاني نخبة من نجوم الدراما الخليجية، بينهم براء عالم، إلهام علي، خالد صقر، عائشة كاي، لمى عبدالوهاب، ناصر الدوسري، آلاء سالم، مهند الحمدي، أميرة الشريف، مها الغزال، باسل الصلي، طرفة الشريف، إلى جانب عدد من الوجوه الدرامية البارزة.