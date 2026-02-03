أثنت الصحفية البحرينية عهدية السيد، رئيسة منصة «تايميز أوف بحرين» الرقمية، على تجربة «عكاظ» خلال جلسة «الإعلام المحلي في ميدان التواصل الرقمي» ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، ووصفتها بأنها نموذج رائد في دمج الإعلام التقليدي مع الرقمي بطريقة احترافية ومؤثرة.

«عكاظ».. الريادة في المحتوى الرقمي

وقالت السيد: «عكاظ تعد من أبرز الصحف العربية والدولية التي نجحت في استثمار منصات التواصل الاجتماعي لنقل المحتوى الصحفي»، مؤكدة أن «التجربة تستحق الإشادة لما تقدمه من محتوى موثوق يوازن بين السرعة والمصداقية».

وأضافت: «التحدي ليس سهلاً، والصحافة ليست سلعة للبيع، بل مهمة تحتاج تدريباً ومهارات، وهذا ما يميز الصحف الحقيقية مثل عكاظ».

التحديات في عصر الهاتف الذكي

وأشارت إلى الصعوبات التي تواجه الإعلام التقليدي في مواجهة كل من يحمل هاتفاً ويصف نفسه بأنه صحفي، موضحة أن الفيديوهات القصيرة قد تحقق مكاسب مادية، لكنها لا تنقل الصورة كاملة، بعكس الصحافة المهنية التي تتمسك بالقيم والمبادئ.

الصحافة التقليدية سبب المصداقية

وشددت السيد على أن وسائل الإعلام التقليدية لن تختفي قريباً، وأن لقب «إعلامي» ليس متاحاً للجميع، بل يستحقه من يلتزم بالمعايير الصحفية ويقدّم محتوى ذا قيمة، معتبرة أن «عكاظ» مثال حي على هذه المصداقية والاحترافية.

نموذج يحتذى به

واختتمت حديثها بالإشادة بالتجربة الرائدة لـ«عكاظ» في استخدام الإعلام الرقمي، مؤكدة أن نجاح الصحيفة يمثل نموذجاً يحتذى به في المنطقة العربية في زمن تزداد فيه التحديات الإعلامية والتنافسية.