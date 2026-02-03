أعلن النصر تعاقده مع المهاجم عبدالله الحمدان في صفقة انتقال حر، بعد نهاية رحلته مع الهلال.

وقال النادي في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «وقعت شركة نادي النصر عقداً رسمياً مع نجم المنتخب السعودي الكابتن عبدالله الحمدان في صفقة انتقال حر.. أهلاً بك عبدالله في ناديك النصر».

أرقام عبدالله الحمدان

وخاض الحمدان 415 دقيقة بقميص الهلال في مختلف المسابقات هذا الموسم، اكتفى خلالها بتسجيل هدف وحيد، وعلى امتداد مسيرته الاحترافية منذ موسم 2017-2018، شارك في 191 مباراة بقميصَي الشباب والهلال، أسهم خلالها في 39 هدفاً، بتسجيله 18 هدفاً وصناعته 21 تمريرة حاسمة.

على المستوى الدولي، شارك الحمدان في 44 مباراة بقميص المنتخب السعودي الأول، سجل خلالها 10 أهداف.