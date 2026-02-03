أعلن الهلال تعاقده رسمياً مع اللاعب الفرنسي سايمون بوابري قادماً من صفوف نيوم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تفاصيل الصفقة

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «أنهى مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد إجراءات توقيع عقد انتقال لاعب خط الوسط الفرنسي سايمون بوابري، إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، قادماً من نادي نيوم، وذلك لمدة ثلاثة أعوام ونصف».

وتدرّج سايمون صاحب الـ19 عاماً، في الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، كما مثّل فريق موناكو وعدة أندية فرنسية.

أرقام اللاعب والقيمة السوقية

وشارك سايمون بوابري في 16 مباراة مع نيوم هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً وصنع تمريرتين حاسمتين، فيما تُقدر قيمته السوقية بأربعة ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».