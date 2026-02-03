واصل الهلال نتائجه المتقلبة في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اكتفى بالتعادل في ثلاث مباريات متتالية خلال الموسم الحالي، في سابقة تُسجّل لأول مرة هذا الموسم، ليبتعد الفريق مؤقتاً عن تحقيق العلامة الكاملة في سباق المنافسة على الصدارة.



وجاءت تعادلات الهلال تباعاً أمام الرياض بنتيجة (1-1)، ثم أمام القادسية في مباراة شهدت إثارة كبيرة وانتهت بالتعادل (2-2)، قبل أن يحسم التعادل السلبي (0-0) مواجهة الأهلي، في لقاء اتسم بالتحفظ الدفاعي وقلّة الفرص المحققة من الجانبين.



واكتفى الأزرق العاصمي بثلاث نقاط فقط من أصل تسع ممكنة خلال هذه الجولات، وهو ما انعكس على مسيرة الفريق في جدول الترتيب، في ظل المنافسة القوية بين فرق المقدمة، خصوصاً مع تقارب النقاط في هذه المرحلة من الموسم.



ويُعد هذا التسلسل في التعادلات أمراً غير معتاد للهلال، الذي اعتاد على تحقيق الانتصارات المتتالية، إذ لم يسبق للفريق أن تعادل في ثلاث جولات متتالية خلال الموسم الجاري، وتعود آخر مرة حقق فيها الهلال ثلاث تعادلات متتالية في الدوري إلى موسم 2020-2021، عندما تعادل أمام الاتحاد (1-1)، ثم الشباب (1-1)، وأمام الباطن بنتيجة (2-2).