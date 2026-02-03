أعلن مجلس إدارة نادي أُحد، برئاسة خالد بن رويفد الصاعدي، إغلاق جميع القضايا الخارجية المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، البالغ عددها 24 قضية، بعد نجاح الإدارة في إنهاء مرحلة «التصحيح القانوني» خلال فترة زمنية قياسية.



وأوضح النادي أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى حماية حقوق النادي، وتنظيم التزاماته المالية، وتعزيز الحوكمة المالية، وتم إغلاق القضايا بالاعتماد الكامل على الموارد الذاتية للنادي، في خطوة تعكس كفاءة الإدارة وحرصها على تحمل المسؤولية في إدارة الموارد واستدامتها.



وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة النادي نحو الاستقرار المؤسسي، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الرياضة للأندية، ومشيراً إلى أن نادي أُحد يمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة تتسم بالالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المحلية والدولية.



وفي ختام تصريحه، وجّه الصاعدي رسالة شكر وتقدير لجماهير نادي أُحد الوفية، مثمناً وقفتهم الصادقة وصبرهم خلال المرحلة الماضية، ومؤكداً أن هذا المنجز يُعد حجر الأساس لتأمين مستقبل النادي وتحقيق تطلعات محبيه خلال الفترة القادمة.



الجدير بالذكر أن نادي أُحد يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية، دون تحقيق أي نقطة، بعد مرور 20 جولة من منافسات الدوري.