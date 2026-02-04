انضم الفنان المصري أحمد عز إلى سباق رمضان من خلال المسلسل الإذاعي «الفهلوي» على إذاعة «نجوم إف إم»، في خطوة تعد عودته إلى الدراما الإذاعية بعد غياب سنوات.

الفنان المصري أحمد عز يتصدر بوستر مسلسله الإذاعي «الفهلوى».

بوستر العمل يثير الفضول

تصدر عز البوستر الرسمي للمسلسل مرتدياً زي المحاماة، ما زاد من تشويق الجمهور وترقبه لمعرفة تفاصيل الأحداث والشخصيات.

قصة المسلسل

يقدم مسلسل الفهلوي دراما مشوقة تمزج بين الإثارة والتوتر، ويجسد أحمد عز شخصية ذكية تتورط في سلسلة من الصراعات مع الشخصيات الأخرى، ما يضفي على العمل بعداً تشويقياً وجاذبية خصوصاً للدراما الإذاعية الرمضانية.

أعمال فنية منتظرة

وفي سياق مختلف، ‎ينتظر أحمد عز عرض فيلمه الجديد «Seven Dogs»، خلال الفترة القادمة، ‎وهو من تأليف وسيناريو محمد الضبع، وإخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح، اللذين حققا نجاحاً واسعاً في هوليوود من خلال فيلم «Bad Boys for Life».

وجمع الفيلم عدداً من الفنانين العرب والمصريين، من بينهم كريم عبدالعزيز، تارا عماد، هنا الزاهد، وسيد رجب، إلى جانب مشاركة النجم السعودي ناصر القصبي في أحد الأدوار الرئيسية، وأيضاً مشاركة النجمة العالمية ‎مونيكا بيلوتشي.