تستعد جنا عمرو دياب لإصدار أغنية جديدة بعد نجاحها في أغنية «خطفوني» التي قدمتها ضمن ألبوم والدها الأخير، لتواصل مسيرتها الفنية بشكل مستقل وتجربة أساليب غنائية جديدة.

تعاون فني مميز

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي عادل حقي، في تعاون يجمع بين أبرز الأسماء في الوسط الفني المصري.

المطرب عمرو دياب وابنته جنا.

تشويق الجمهور قبل الإصدار

قام تامر حسين بمشاركة فيديو لجنا عمرو دياب عبر حسابه على «فيسبوك»، معلناً عن قرب صدور الأغنية، ما أثار فضول الجمهور وترقبهم لسماع العمل الجديد قريباً.

تعاونات غنائية بين جنا ووالدها

ومن جانبها، شاركت جنا عمرو دياب والدها في الغناء لأول مرة من خلال أغنية «جميلة» ضمن ألبومه سهران، وقدمت مقطعاً باللغة الإنجليزية بالأغنية، ثم شاركته أغنية «خطفوني» في ألبومه الأخير، وغنت معه في مناسبات وحفلات، ما زاد من شهرتها.

مشوارها الفني

يشار إلى أن جنا عمرو دياب بدأت مسيرتها بالغناء منذ فترة، وأصدرت أول أغنية فردية لها بعنوان «Mouth Taped Shut» في 2017، ولاقت تفاعلاً ودعماً واسعاً من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.