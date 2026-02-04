وصل نجوم الغناء اللبناني عاصي الحلاني وراغب علامة وكارول سماحة إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً لإحياء ليلة طربية لبنانية بعنوان «ليلة الأرز»، المقرر إقامتها يوم 5 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المتوقع أن تكون الأمسية واحدة من الليالي الغنائية المميزة على مسرح أبو بكر سالم، في ظل إقبال جماهيري واسع، إذ يحيي النجوم الثلاثة الحفل بمجموعة مختارة من أشهر أعمالهم التي لطالما تفاعل معها الجمهور.

وفي السياق ذاته، شاركت كارول سماحة جمهورها صورتين جمعتها بكل من راغب علامة وعاصي الحلاني أثناء توجههم إلى السعودية، وعلقت عليهما قائلة: «لما يجتمعوا ولاد الأرز سوا».

وفي سياق آخر، يستعد راغب علامة، لإحياء حفل غنائي مميز يوم 14 فبراير القادم، في دبي أوتودروم موتور سيتي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، مقدماً باقة من أشهر أغانيه التي أحبها الجمهور على مدار مشواره الفني، إلى جانب أعماله الجديدة.