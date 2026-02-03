نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمود حجازي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أول تعليق له عقب الإعلان عن إلقاء القبض عليه، حيث اكتفى بنشر آية قرآنية جاء فيها: «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»، في إشارة اعتبرها متابعون تعبيرًا عن ثقته في عدالة القضاء وتدبير الله.

القبض عليه في القاهرة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة.

بلاغ رسمي من فتاة أجنبية من أصل مصري

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل البلاغ المقدم من فتاة أجنبية من أصل مصري، اتهمت فيه الفنان بالتعدي عليها داخل الفندق، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيل إلى الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة وفق أقوال مقدمة البلاغ

وبحسب ما ورد في أقوال الفتاة، فقد تعرفت على محمود حجازي عبر تطبيق «تيك توك»، قبل أن تتطور العلاقة ويلتقيا داخل أحد الفنادق بالقاهرة. وذكرت في بلاغها أنه تحرش بها واعتدى عليها بالضرب، وفقًا لما أدلت به أمام رجال الشرطة.

تأخر الإبلاغ بسبب التهديد والخوف

وأشارت مقدمة البلاغ إلى أن الواقعة -بحسب روايتها- تعود إلى مطلع شهر يناير الماضي، موضحة أنها لم تتقدم بالإبلاغ في حينه نتيجة تعرضها لتهديدات مباشرة، شملت التهديد بالإيذاء والقتل، ما دفعها للصمت لفترة قبل أن تقرر الحضور من خارج البلاد والتوجه إلى الجهات الأمنية.

النيابة تبدأ تحقيقات موسعة

وعقب البلاغ، تحفظت الشرطة على الفنان محمود حجازي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقات موسعة في الواقعة، شملت الاستماع إلى أقوال الطرفين، وفحص التحريات، ومراجعة كاميرات المراقبة داخل الفندق، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.