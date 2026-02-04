أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، قراراً رسمياً بوقف مسلسل «روح OFF» بشكل نهائي، ومنع عرضه خلال موسم رمضان، بعد ثبوت مخالفته للوائح والقوانين المنظمة للعمل الفني، مؤكدة أن القرار نهائي وغير قابل للتراجع.

تجاهل التحذيرات

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أن قرار الإيقاف جاء عقب تجاهل المنتج بلال صبري عدة إنذارات وتحذيرات سابقة طالبت بالالتزام بتعليمات النقابة، إلا أنه استمر في مخالفة القواعد المعمول بها داخل الوسط الفني.

صناع مسلسل «روح OFF».

مخالفة القوانين

وكشفت النقابة أن من أبرز المخالفات ظهور المنتج في مقطع فيديو متداول وهو يتعاقد مع البلوغر «أم جاسر» للمشاركة في أحد الأعمال الفنية، بالمخالفة لقرارات النقابة التي تمنع الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

تشديد على الالتزام بالقانون

وشددت نقابة المهن التمثيلية في مصر على تمسكها بتطبيق القانون بكل حزم، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات للالتفاف على اللوائح، وأن حماية المهنة وضمان حقوق أعضائها يأتيان في مقدمة أولوياتها.

صناع وفريق العمل

شارك في بطولة العمل كل من منذر رياحنة، ميرنا وليد، صلاح عبدالله، نانسي صلاح، طارق النهري، شريف باهر، محمد سليمان، طاهر أبو ليلة، رضا حامد، إلى جانب مجموعة من نجوم «الراب»؛ سمير عفرتو، فليكس، ريشا كوستا، سمارة، فيفتي، سادات، الباور العالي.