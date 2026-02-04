بعد 24 ساعة من رحيل كريم بنزيما إلى الهلال، وافقت إدارة نادي الاتحاد على إنهاء عقد لاعب خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي، وانتقاله لنادي فنربخشة التركي. ويستعد النادي التركي للإعلان عن الصفقة بعد إصرار من النادي واللاعب على إتمام الصفقة المعلقة بسبب خطأ في إدخال بيانات اللاعب عبر نظام «TMS»، إذ أنهى كانتي الفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع عقد انتقاله رسمياً إلى فنربخشة لمدة موسمين مقابل 8 ملايين يورو سنوياً، مقارنة بـ25 مليوناً كان يتقضاها سنوياً مع الاتحاد.



وكان نادي فنربخشة التركي، قد اعتذر لجماهير ناديه عن عدم تمكنه من إتمام صفقة لاعب نادي الاتحاد كانتي؛ بسبب خطأ في إدخال بيانات اللاعب عبر نظام «TMS». جاء ذلك عبر بيان نشره في موقعه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي«X» قال فيه: «بناءً على طلب الجهاز الفني، تم التوصل إلى اتفاقات مع اللاعبين، وأُجريت الفحوصات الطبية اللازمة، وحصلنا على الموافقات المطلوبة، وأوفى نادينا بجميع التزاماته كاملةً وفي الوقت المحدد. كما تم تحميل جميع المستندات المتعلقة بتسجيل الانتقالات إلى النظام بشكل صحيح وكامل خلال الفترة المحددة، ونظراً لإدخال النادي الآخر معلومات نظام إدارة الانتقالات «TMS» بشكل خاطئ، لم يتمكن نادينا من إتمام الصفقة خلال فترة التسجيل المحددة. وعليه، طلبنا تمديداً للمهلة، وأجرينا المناقشات اللازمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA».