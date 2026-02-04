عاشت أندية العالم تحركات واسعة وسريعة المدى قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية 2026، من خلال تحركات إدارات الأندية لإبرام عدد من الصفقات المحلية والخارجية لتدعيم صفوف فريقها الأول لكرة القدم، وشهد أمس الأول (الإثنين) نشاطاً غير متوقع، بعدما فجّرت الأندية مفاجآت من العيار الثقيل وصفقات قلبت الحسابات في أكثر من دوري.



وعلى عكس الصورة التقليدية لميركاتو يناير الحذر، جاء الختام صاخباً، مؤكداً أن اللحظات الأخيرة قد تكون الأكثر تأثيراً، سواء فنياً أو جماهيرياً، خصوصاً مع دخول أسماء كبيرة على خط الانتقالات في الساعات الحاسمة.



«الحكومة».. يسرق الأنظار



سرق المهاجم الفرنسي كريما بنزيما «الحكومة» الأضواء وتصدرت صفقة انتقاله من الاتحاد للهلال المشهد بلا منازع، وبلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو، شكّلت صدمة كبرى للجماهير، ليس فقط بسبب اسم اللاعب، بل أيضاً لكونها انتقالاً مباشراً بين قطبين كبيرين في الكرة السعودية، ما أضفى على الميركاتو بعداً تنافسياً غير مسبوق.



من المقرر أن يخوض كريم بنزيما أول مباراة رسمية بقميص الهلال أمام الأخدود، يوم 5 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.



وتحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية واسعة، في ظل الترقب الكبير لرؤية تأثير النجم الفرنسي في الأداء الهجومي للهلال في ظهوره الأول.



وسيقوم الهلال بإدراج بنزيما ضمن القائمة الأساسية للفريق، ليحل محل الأوروغوياني داروين نونيز، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال المراحل الحاسمة من الموسم.



«الزعيم» لا يهدأ



لم تتوقف إدارة «الزعيم» عند صفقة كريم، بل تعاقدت أيضاً مع الفرنسي سايمون بوابري قادماً من نيوم السعودي مقابل 23 مليون يورو، ويعكس هذا التحرك إستراتيجية النادي في الجمع بين الخبرة والأسماء القادرة على إضافة العمق والجودة الفنية، استعداداً لاستحقاقات محلية وقارية مزدحمة.



لارسين الأغلى



فيما تصدّر النرويجي يورغن ستراند لارسين قائمة أغلى صفقات اليوم الأخير لميركاتو شتاء 2026، بعدما انتقل من ولفرهامبتون الإنجليزي إلى كريستال بالاس مقابل 49.7 مليون يورو.



وعكست الصفقة طموح النادي اللندني في تدعيم خطه الهجومي بلاعب يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على التسجيل، ليكون أحد أبرز الرابحين في سباق الساعات الأخيرة.



لوكمان في العاصمة مدريد



شملت أيضاً صفقات اللحظات الأخيرة، انتقال النيجيري أديمولا لوكمان من أتالانتا الإيطالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 35 مليون يورو.



جاءت الصفقة لتدعيم الخيارات الهجومية للمدرب دييغو سيميوني بلاعب يمتلك السرعة والمرونة التكتيكية، في خطوة تؤكد رغبة الروخيبلانكوس في المنافسة بقوة محلياً وقارياً.



الدوري الإنجليزي.. «الكاش» ينهي النقاش



كما جرت العادة، واصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سيطرتها المطلقة على المشهد الاقتصادي لكرة القدم، بعدما استحوذت على النصيب الأكبر من الصفقات الأغلى، بفارق واضح عن بقية الدوريات الخمسة الكبرى.



يعكس ذلك الفجوة المالية المتسعة بين «البريميرليغ» وباقي البطولات الأوروبية، سواء من حيث عائدات البث أو القدرة على الإنفاق.



سيمينيو وجاكيه.. صفقة هنا وهناك



شهدت قائمة أغلى الصفقات عدة مفاجآت مدوية، أبرزها انتقال أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية، وعودة لوكاس باكيتا إلى البرازيل عبر بوابة فلامنغو، إلى جانب خطف ليفربول الموهبة الفرنسية الصاعدة جيريمي جاكيه. كما برزت تحركات لافتة لأندية مثل كريستال بالاس وأتلتيكو مدريد، التي لم تتردد في الاستثمار بقوة خلال الشتاء.



--------------



انفوغرافيك



أغلى 10 صفقات



1- أنطوان سيمينيو



من بورنموث إلى مانشستر سيتي (72 مليون يورو)



2- جيريمي جاكيه



من رين إلى ليفربول (63 مليون يورو)



3- يورغن ستراند لارسين



من وولفرهامبتون إلى كريستال بالاس (49.7 مليون يورو)



4- لوكاس باكيتا



من وست هام إلى فلامنغو (42 مليون يورو)



5- كونور جالاجير



من أتلتيكو مدريد إلى توتنهام (40 مليون يورو)



6- برينان جونسون



من توتنهام إلى كريستال بالاس (40 مليون يورو)



7- أديمولا لوكمان



من أتالانتا إلى أتلتيكو مدريد (35 مليون يورو)



8- أوسكار بوب



من مانشستر سيتي إلى فولهام (31.2 مليون يورو)



9- قادر ميتي



من رين إلى الهلال (30 مليون يورو)



10- تاتي كاستيلانوس



من لاتسيو إلى وست هام (29 مليون يورو)