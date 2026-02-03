عادت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد إلى الكويت بعد رحلة علاجية في بريطانيا.

رعاية مكثفة

وكشفت الصفحة الرسمية للفهد أن رحلة العلاج في المملكة المتحدة لم تكلل بالنجاح؛ نتيجة لشدة الجلطة وفقاً للتقارير الطبية. مشيرة الى خضوع حياة الفهد حالياً للرعاية المكثفة في العناية المركزة، مع منع استقبال الزيارات وفق توصيات الفريق الطبي.

مسلسل رمضاني

من جهة ثانية كشف مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، في منشور عبر حسابه الشخصي، أن الفنانة حياة الفهد كانت تستعد لتقديم عمل فني جديد خلال شهر رمضان، إلا أن القدر كان له رأي آخر، مطالباً جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، مؤكداً أنها ما زالت بالعناية المركزة إثر أزمتها الصحية.